(Görüntülü) Türkiye Motokros Şampiyonası sona erdi

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - Afyonkarahisar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın final etabında sporcular soğuk hava şartları nedeniyle zorlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Motokros Şampiyonası\'nın final yarışları Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi\'nde gerçekleştirildi. 2 gün süren yarışların son gününde sporcular final etabında mücadele etti. Yarışlar, MX, MX1, MX2, MX2 Junior, MX Veteran, 65 CC ve 85 CC olmak üzere 7 ayrı kategoride düzenlendi. Yarışların ilk günü yağan yağmur ve karın ardından parkur ağırlaşarak sporculara zor anlar yaşattı. Parkurda yarışan sporcular çamurdan görünmez hale gelirken, motosikletleri de çamura bulandı. Yarışlarda MX kategorisinde Atonos Petrov, MX1\'de Batuhan Demiryol, MX2\'de Mustafa Çetin, MX2 Junior\'da Ata Kahvecioğlu, MX Veteran\'da Koray Uysal, 85 CC\'de Furkan Aykut, 65 CC\'de Yiğit Teker birinci oldu. 50 CC yarışları ise hava şartlarından dolayı yapılmadı. Yarışlar sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüllerini Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve protokol üyeleri tarafından verildi.