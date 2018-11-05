(Görüntülü) Türkiye Motokros Şampiyonası 4'üncü ayak yarışları yapıldı (Yeniden)

Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA (Antalya) (DHA) - Antalya\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası 4’üncü ayak yarışları sona erdi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kumluca Belediyesi ve Beykonak Enduro Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 4\'üncü ayak yarışları tamamlandı. Beykonak Mahallesi motokros pistinde gerçekleştirilen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. 1515 metre uzunluğunda 9 büyük rampadan oluşan yarış parkurunda 2 gün süren yarışlar sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.



İlk gün yarışlarında sporcular arasında parkur tanıma ve sıralama yarışları yapılırken, ikinci gün yarışları iki etapta gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışlarda zaman zaman sporcular kaza geçirdi. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sporcular kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye gönderildi.



Yarışlar sonunda 50 CC’de Efe Okur, 65 CC’de Salih Yiğit Teker, 85 CC’de Furkan Aykut, MX’te Mehmet Çelik, MX2 Junior’da Emircan Şenkalaycı, MX2’de Mustafa Çetin, MX1’de Batuhan Demiryol ve Veteranlar’da Ceyhun Kalfalı birinci oldu.



Yarışmalarda dereceye giren sporculara Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Beykonak Motorsporları Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, protokol üyeleri ve organizasyon komitesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.