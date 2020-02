(Görüntülü) Türkiye estetik cerrahide en üst seviyede

Buse ÖZEL, Özgür KUMANOVALI - İSTANBUL, (DHA)- DÜNYADAN önemli ve ünlü estetik cerrahi uzmanlarının katıldığı Aestethicstanbul 2018 sempozyumu öğrencilerin katılımı ile devam etti. Estetik International\'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan Dr. Bülent Cihantimur, Türkiye\'nin estetik cerrahide dünyada en üst seviyede sayıldığını belirtti. \"TÜRKİYE\'NİN GELECEĞİ SAĞLIK TURİZMİNDE\" Sağlık turizmine daha fazla yatırım yapılırsa Türkiye\'nin bu alanda çok ileri gidebileceğini belirten Dr. Cihantimur sözlerine şöyle devam etti: \"Öngörülerime göre Türkiye’nin geleceği sağlık turizmindedir. Türkiye’yi istediğimiz, arzu ettiğimiz yerlere taşıyabiliriz. Sağlıkta özellikle son 10 yılda çok büyük gelişmeler kaydettik. Bizdeki hastaneler, teknolojiler, doktorlar ve tecrübemiz dünyanın başka yerinde yok. Tek yapmamız gereken kendimize güvenip, daha çok eğitip hazır hale gelmek. Daha önce Almanya\'nın, ABD\'nin yaptığı gibi sadece pazarlama yapıp \'Türkiye ucuz buraya gelin\' söyleminden vazgeçip \'Biz daha iyiyiz, daha iyi sonuç veriyoruz, bizde daha iyi doktorlar ve teknolojiler var\' diyerek kaliteli ve iyi döviz bırakan hastaları buraya getirmeye çalışmalıyız. Biz de bir örneğiz, burada bakıp görebilirler. Bizim şu an yaptığımız şey Amerika’dan ve Kanada’dan buraya, oradaki fiyatlardan biraz daha yüksek fiyatlara hasta getiriyoruz. İmkansızmış gibi görünüyor ama oluyor. \" \"TÜRKİYE ESTETİK CERRAHİDE EN ÜST SEVİYEDE\" Türkiye\'nin estetik cerrahide de en üst seviyede olduğunu söyleyen Dr. Cihantimur, \"Türkiye estetik cerrahide sıralamaya koyarsak ‘top’ denilen noktanın içerisinde yer alıyor. Çok daha iyi yerlerde olabiliriz. Türkiye olarak ihtiyacımız olan şey tanıtım. Türkiye’nin, İstanbul’un ve bizlerin tanıtımını yaptığımız zaman daha fazla insan sağlık hizmeti almak için gelecektir. Trend olarak Brazilian butt dedikleri popo şekillendirme ameliyatı bu senenin trendiydi. Gelecek 5 yılın trendi de bu olacak. Instagram sadece estetik cerrahinin değil tüm dünyanın düzenini değiştirecek. Instagram\'ın sadece bir fotoğraf paylaşma sitesi olmadığını düşünüyorum. Dünya düzenini ve insanların dünyaya bakışını değiştirecek bir platform olduğunu düşünüyorum\" dedi. ÜNLÜ İTALYAN DOKTOR DA SEMPOZYUMA KATILDI Sempozyuma İtalya\'dan katılan ünlü İtalyan estetik cerrahi uzmanı Dr. Giovanni Botti, kişinin kendi yağ dokusundan yapılan meme büyütme ameliyatını anlattı ve bu yöntemin çok güvenli yöntemlerden biri olduğunu belirtti. KİŞİLERİN KENDİ VÜCUDUNDAN MEME DOKUSU YAPILIYOR Ameliyatın iki türlü yapıldığını belirten Giovanni Botti kişinin kendi yağ dokusuyla yapılan meme büyütme operasyonlarında daha önceden mamografi gibi tarama testlerinde görüntülemeyi zorlaştırıldığına dair tartışmalar olduğunu ancak bunun tamamen güvenli bir yöntem olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"İki türlü meme büyütme var. Birincisinde tamamen kişinin kendi yağ dokusunu kullanıyoruz ancak bunu yaptığınızda istediğiniz sonuca erişmek için birkaç operasyon geçirmeniz gerekiyor. Tek seferde istediğiniz miktarda yağ dokusu elde edemiyorsunuz. İkinci türde ise implant koyuluyor ve sonrasında implantın belli olmaması için yağ dokusuyla kaplıyoruz. 20-30 yıl önce yağ kullanmaya başladığımızda bunun mamografi gibi görüntülemeleri zorlaştırdığına dair tartışmalar vardı. Ancak bu doğru değil. Artık bu konuda tüm endişelerimiz yok oldu. Yağ dokusu ile meme büyütme güvenli bir yöntem.\" Meme büyütme için yağın vücudun her yerinden alınabildiğini söyleyen Dr. Botti \"Vücudun her yerinden alınabiliyor ancak hasta yattığında tekrar çevirmemek için genellikle karın ve bacak bölgesinden alınıyor. Çünkü bu bölgelerdeki yağlar diyetle de kolay kolay gitmeyen dirençli yağlar. Bu nedenle o bölgeleri tercih ediyoruz\" dedi. \"CANLI AMELİYATLAR ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK FAYDALI\" 3 gün gerçekleştirilecek olan sempozyumda birçok canlı ameliyat yapılıp, öğrencilere gösterilmesinin de tıp öğrencilerinin eğitimi için çok faydalı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Canlı cerrahi genç cerrahlar için çok önemli bir şey. Öğrenciler ne kadar kitap ya da makale okursa okusun fark etmez gerçekten bu işin en üst seviyesinde olanların operasyonu nasıl gerçekleştirdiğini anlamaları görmeden zor. Estetik cerrahi alanı gerçekten çok talepkar bir alan. O yüzden bu tarz toplantıları takip etmek çok önemli.\"