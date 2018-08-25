(Görüntülü) Türkiye Diyanet Vakfı 430 bin hisse kurban dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 Vekaletle Kurban Programı kapsamında, 430 bin hisse kurbanı, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı Vekaletle Kurban Programı kapsamında 430 bin hisse kurban, yurt içinde 287 il ve ilçe merkezine, yurt dışında ise 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, kurban ibadetinin son yıllarda kurumlara verilen vekaletlerle büyük bir yardımlaşma seferberliğine dönüştüğünü belirterek, 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti. Kesilen kurbanların tamamının bekletilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına dikkati çeken Mehmet Savaş Polat, şunları söyledi: \"Bu bayram da Afrika\'dan Asya\'ya, Uzakdoğu\'dan Güney Amerika\'ya, Gazze\'den Arakan\'a, Haiti\'den Tanzanya\'ya, Patani\'ye, İzmir\'den Van\'a kadar geniş bir coğrafyada adını bile duymadığımız ülkelerdeki hiç görmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimizi ve yeryüzündeki bütün müminleri de birbirine yakınlaştırdı. Kardeşlerimizle bir kere daha kardeşliğimiz pekişti ve hep birlikte bayramın bereketi ve sevincini yaşadık. Endonezya\'nın Lombok Adası yakınlarında bayramdan önce meydana gelen deprem nedeniyle bu ülkede kesilecek hisse sayısını artırdık. Bölgede bulunan ekiplerimiz üzerinden 595 hisse kurbanın depremden etkilenen Lombok Adası\'nda kesimini yaparak depremzedelere dağıtımını sağladık.\" VAKFA VEKALET VERİLEN KURBAN SAYISINDA YÜZDE 76 ORANINDA ARTIŞ Kurban vekaletlerinde geçen yıla göre 182 bin 809 hisse artışı olduğunu söyleyen Mehmet Savaş Polat, \"Hayırsever milletimiz, vekaletle kurban organizasyonumuza bu yıl daha büyük bir teveccüh gösterdi dedi. Polat, ?Kurban vekalet sayılarında 2015 yılında yüzde 29, 2016 yılında yüzde 30, 2017 yılında ise yüzde 5 artış gerçekleşmişken, bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı\'na vekalet verilen kurban sayısında yüzde 76 oranında bir artış gerçekleşti. Türkiye Diyanet Vakfı, tarihinin en başarılı vekaletle kurban organizasyonu rekor rakamlarla sonuçlandı. Vakfımıza vekalet veren hayırseverlerimizin kurbanlarının kabul olmasını diliyor; yoksula, kimsesize ve çaresize ulaşmanın, kalpleri ısıtmanın ve böylece Allah\'a yakınlaşmanın vesilesi olan Kurban Bayramı\'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vakfımıza teveccüh gösteren hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 2017 yılı itibariyle toplam 1 milyon 364 bin 158 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu yıl kestiğimiz 430.008 hisse kurban vekaletini de eklediğimizde bugüne kadar kestiğimiz vekaletle kurban sayısı 1 milyon 794 bin 166\'ya ulaştı\" diye konuştu.