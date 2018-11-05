(Görüntülü) Türkiye, Balkan Kros Şampiyonası'nda zirvenin sahibi oldu

Seri 7 yıla çıktı





İSTANBUL (DHA) - Türkiye, 62\'nci Balkan Kros Şampiyonası\'nda 6 altın, 4 gümüş ve bronz madalya kazanarak, toplamda 11 madalya ile turnuvanın en başarılı takımı oldu.



Romanya’nın Botoşani kentinde yapılan ve 8 ülkeden 96 atletin katıldığı 62\'nci Balkan Kros Şampiyonası’nda Türkiye, 6 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. 2012’den bu yana bu şampiyonayı sürekli olarak madalya klasmanı lideri olarak tamamlayan Türkiye, seriyi 7 yıla çıkardı.



Milliler, Botoşani’de bireysel ve takım disiplinlerinde verilen 12 şampiyonluk unvanının 6\'sını kazanırken, Romanya 4, Sırbistan ve Ukrayna da birer şampiyonluk aldı. Türkiye, 6 altın madalyanın yanı sıra, 4 gümüş ve 1 de bronz madalya elde etti.



Ay yıldızlı ekibin bireysel şampiyonlukları U20 kadınlarda Urkuş Işık, U23 kadınlarda Sümeyye Erol ve büyük erkeklerde Cihat Ulus’tan gelirken, takım olarak da U20 kadınlar, U23 kadınlar ve büyük erkeklerde birincilik kürsüsü Türkiye’nin oldu.



Botoşani’de Dilek Öztürk, Ceylan Gökdemir, büyük kadınlar ve U23 erkekler gümüş madalya alırken, U23 erkeklerde Onur Aras da kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalyayı boynuna geçirdi.