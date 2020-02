(Görüntülü) Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu

Murat DELİKLİTAŞ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA) BU yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.



BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım’ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı’da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, \'en\'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.



Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova’ya da ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:





Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin



Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren



Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut



Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı



Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova



Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz



Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz



Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya



Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu



Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik



Yılın En İyi Blogeri – Şafak Kural



Yılın En İyi Albümü-Ebru Yaşar



Yılın En İyi Arabesk Kadın Sanatçısı-Kibariye



Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı -Serkan Kaya



Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı-Tuğba Yurt



Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı -Emre Kaya



Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı -Roza Zergerli



Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı- Ayaz Gasimov



Yılın En İyi Ses Sanatçısı-Koray Avcı



Yılın En İyi Tv Programm Sunucusu – Seren Serengil



Yılın En İyi Yapımcısı Kemal Aslan



Yılın En İyi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi - Estetium Life - Uzmn. Dr.Buket Kılınç



Yılın En İyi Diyetisyeni- Şefa Yadigarova



Yılın En İyi Şovmeni - Azer Akşam



Yılın En İyi Fitoterapi Uzmanı- Zeynep Sadıkova



Yılın En İyi Medikal Estetik Doktoru- Lale Elekberova



Yılın En İyi Sağlık Turizm Firması Avrupa Saç Ekim Merkezi Dr.Mehmet Güçlü



Yılın En İyi İnteraktif Şirketler Grubu- Evo Grup - Evren Yaşlak & Evrim Yaşlak



Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı- Belgin Dal



Yılın En İyi Güzellik Uzmanı Songül Güney Erzurumlu



Yılın En İyi İç Mimarı – Serpil Boz



Yılın En İyi Görsel Tasarım Teknolojik İşler Firması Fashionart - Mesut Büyüksofuoğlu



Yılın En İyi Avukatı – Vedat Batgi



Yılın En İyi Bestesi – Demet Akalın Oh Olsun – Zafer Kerey



Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı Şinasi Günaydın



Yılın En İyi Medikal Araştırma Firması – Deniz Piyasa Araştırma



Yılın En İyi Aktar Zinciri – Gaziantep Baharatçısı



Yılın En İyi Kız Cocuk Modeli Nursen Kuliyeva



Yılın En İyi Erkek Cocuk Modeli - Uğur Alizade



Yılın En İyi Estetik Diş Hekimi Dr Elif Demircan



Yılın En İyi Cemiyet Dergisi Klass Magazin Muammer Kapucuoğlu



Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı Uğur Arslan



Yılın En İyi Pop Düeti – Ömür Gedik & Serdar Ortaç



Yılın En İyi İkilisi – Safiye Soyman & Faik Öztürk



Yaşam Boyu Onur Ödülü-Hakan Peker



Yaşam Boyu Onur Ödülü- Muhterem Nur



Yaşam Boyu Onur Ödülü -Brilliant Dadshova



Yaşam Boyu Onur Ödülü- Selçuk Ural



Yaşam Boyu Onur Ödülü- Turgay Kıran



Yaşam Boyu Onur Ödülü – Güftelerin Efendisi - Aşkın Tuna



Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Sanatçısı – Cem Belevi



Yılın En İyi Şarkısı – Yaranamadım – Yusuf Güney



Yılın En İyi Müzik Grubu - Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker



Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı – İkiyüzlü – Turgay Saka



Yılın En İyi Reklam Ve Bilişim Şirketi –Dermen Reklam-Tanju Menteş



Yılın En İyi Satış Koçu Murat Roberto Özdemir



Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Vahide Perçin



Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Altan Gördüm



Yılın En İyi Gazetecisi Cengiz Semercioğlu



Yılın En Müzik Kanalı Number One Tv



Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Show Haber Rıdvan Bıyık



Yılın En İyi Ana Haber Spikeri Show Tv Ece Üner



Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu- Lale Azertaş- Atv Haber



Yılın En İyi Sosyal Analitik Programı ‘’Bizimlesin’’ Zaur Bahşeliyev



Yılın En İyi Haber Sitesi Yeni Medya Grup Haberler.Com



Yılın En İyi Komedi Dizisi –Çocuklar Duymasın – Birol Güven



Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu – Tamer Karadağlı



Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu – Dilara Aliyeva



Yılın En İyi Dizi Oyunusu – Reşat Kesemenli



Yılın En İyi Magazin Muhabiri Kanal D Emrah Günel



Yılın En İyi Aktüel Gazetecisi Yağmur Kalyoncu



Yılın En İyi Reklam Yönetmeni – Burak Akan



Yılın En İyi Haber Kanalı – Tgrt Haber



Yılın En İyi Mazagin Programı Atv Magazin – Afaq Genceli



Yılın En İyi Spor Adamı Emre Aşık



Yılın En İyi Sporcusu - Fuad Zeynelov



Yılın En İyi Tv Programı Azerbaycan Rüzgarı Bengütürk Tv



Yılın En İyi Spor Sunucusu Cbc Sport Urfan Memmedli



Yılın En İyi Endüstriyel Zemin Firması - Göktuğ Endüstriyel Zemin - Hasan Gül & Neşet Bülbül



Yılın Blokchain Altın Şirketi Onegram Ve Ramınt



Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Enif & Burhan Vural



Yılın En İyi Event Organizasyon - Dj İlyas Ekici



Yılın En İyi Eğitim Şirketi Study In Turkey Azerbaıjan



Yılın En İyi Sinema Filmi – Müslüm



Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni – Can Ulkay & Katche



Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni – Selin Ciğerci



Yılın En İyi Klip Yönetmeni Erkan Nas Aşka Bağlan



Yılın En İyi Kültür Sanat Programı 5 Element Atv



Yılın En İyi Fotoğraf Studyosu Media Studıo



Yılın En İyi Radyo Kadın Sunucusu - Sarı Şeker Sema - Radyo D



Yılın En İyi Sektörel Program Sunucusu Gülden Demirtaş



Yılın En İyi İşletmesi - Ps Lounge



Yılın En İyi Organizatörü Vefa Vagıfkızı



Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Emedia Group - Elşen Aliyev



Yılın En İyi Düğün Organizatörü Tahir Meherremli



Yılın En İyi Romanı Ahi Evran - Gökhan Çelik&Hasan Murat



Yılın Drama Erkek Oyuncusu Savaşcı Dizisi Kenan Mm



Yılın En İyi Yarışma Programı Behtever İlhan Özbay



Yılın En Anlamlı Projesi ‘En İyi Etkinlik Öykü Kitapları’’psk.Aile Danışmanı Reyhan Hayırlıoğlu



Yılın En İyi Sinema Cocuk Oyuncusu - Efe Parlar



Yılın En İyi Sosyal Projelere Katkı Sağlayan Spor Gazetecisi Dündar Kesaplı



Yılın En İyi Drama Kadın Oyuncusu Meleyke Asadova



Yılın En İyi Şarkısı Güle Güle Gel- Yaşar Yusub



Yılın En İyi Stand Up Oyuncusu-Gülgökçe Korkmaz



Yılın En İyi Modellik Ajansı Oksana Kuznetsova



Yılın En İyi Model Okulu İa Models School - İlgar Aliyev



Yılın En İyi Sabah Magazin Programı – 2.Sayfa Kanal D – Müge & Gülşen



Yılın En İyi Digital Baskı Merkezi - Prıntwork