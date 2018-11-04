(Görüntülü) Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası heyecanı

İSTANBUL,(DHA) Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ampute Futbol Milli Takımı, ikinci turda İrlanda\'yı geçerek, çeyrek finalde son dünya şampiyonu Rusya\'yı 5-1 yendi. Yarı finalde ev sahibi Meksika\'yı 4-0 yenen Ay-Yıldızlılar şampiyonluk için yarın saat TSİ 04.00\'te Angola ile karşılaşacak. Kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell\'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika\'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası\'nda finale yükseldi. Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen Ay-Yıldızlılar, çifte unvan için yarın Angola ile karşılaşacak. Dünya Kupası\'nda F Grubu\'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup lider olarak tamamlayan milliler ikinci turda İrlanda\'yı geçmişti. Çeyrek finalde son Dünya Şampiyonu Rusya\'yı 5-1 gibi rahat bir sonuçla yenerek adını yarı finale yazdıran Turkcell destekli Ampute Milli Futbol Takımımız ev sahibi Meksika\'yı 4-0 yenerek finale yükseldi. İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR Bu yıl 15\'incisi düzenlenen Dünya Kupası\'na şampiyonluk için Ay-Yıldızlılar finalde Angola\'nın rakibi olacak. Millilerin final maçı, yarın sabaha karşı saat 04.00\'te başlayacak. Milliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa tarihinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğuna erişmiş olacak.