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(Görüntülü) TürkAkım boru hattını döşeyen dev gemi boğazdan geçiyor (2)

Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TürkAkım'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

22 Kasım 2018 15:24

Özgür EREN - Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) TürkAkım\'ında boru döşeme işlemi gerçekleştiren dünyanın en büyük inşaat gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Rus gazını Türkiye\'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı\'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi \"Pioneering Spirit\" tarafından gerçekleştirildi. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, sabah saatlerinde Karadeniz\'den İstanbul Boğazı\'na girdi. Geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğaz\'ı gemi geçişlerine kapatıldı. Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit\'in geçişine Kıyı Emniyeti\'ne bağlı romörkörler eşlik ediyor.

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