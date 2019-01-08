(Görüntülü) Türk Yıldızları pilotu ve 20 asker FETÖ'den tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 11 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18\'i muvazzaf 23 asker gözaltına alındı. Örgütün \'mahrem abileri\' ile ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri belirtilen, aralarında Türk Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi timi Türk Yıldızları\'nda 10 yıldır görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı\'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün \'mahrem abileri\' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Aralık\'ta Konya merkezli Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak, Tekirdağ illerinde 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen, ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 askeri gözaltına aldı. ALÇAK UÇUŞTA BİR KASTININ OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ Operasyon kapsamında Türk Hava Kuvvetleri\'nin akrobasi timi Türk Yıldızları\'nda 7 numara olarak görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 Aralık\'ta açığa alınan Adalı\'ya savcılıktaki sorgusunda, 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara\'daki 30 Ağustos törenlerinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da bulunduğu protokolün oturduğu yerin hemen üzerinden neden alçak uçuş yaptığı da soruldu. Adalı, uçakta bir arıza olduğunu ileri sürerek, \'\'Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım. Herhangi bir kastım yoktu\" dediği öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adalı\'nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70\'e yakın görüşme yaptığı da tespit edildi. 21\'İ TUTUKLANDI Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı\'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.