T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Türk ve ABD askerlerinin Münbiç'te ortak devriyesi başladı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusu, Suriye'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başladı

01 Kasım 2018 20:45

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD ordusu, Suriye\'nin Münbiç kenti kırsalında ortak devriyeye başladı. Türk ve ABD askeri unsurlarının yol haritası kapsamında, Münbiç çevresinde yürütülecek ortak devriye görevi öncesi ilk grup ABD askerleri, eğitimlere katılmak için 2 Ekim\'de Türkiye\'ye geldi. Gaziantep\'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte, 5 Ekim\'de güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı. Daha sonra Kahramanmaraş\'ta, ortak atış faaliyetiyle ortak eğitimin tamamlanması sonucu Türk ve ABD askerleri, 22 Ekim\'de Gaziantep\'ten ayrıldı. Yaklaşık 2 hafta süren eğitimin ardından Suriye\'ye geçen iki ülkenin askeri unsurları, bugün saat 15.53\'te, Münbiç kırsalında zırhlı araçlarla ortak devriyeye başladı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bağımsız ve koordineli olarak gerçekleştirdiği devriyenin 68\'incisini dün gerçekleştirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mücahit YOLCUGAZİANTEP DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKABDSuriye MünbiçTürkMünbiçEkim TürkiyeGaziantepEkimDahaKahramanmaraşEkim GaziantepYaklaşıkSuriyeTürk Silahlı Kuvvetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24