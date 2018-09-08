(Görüntülü) Türk taraftarlar milli maç için stada gelmeye başladı

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / TRABZON (DHA) - Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci grup ilk maçında Rusya\'yı konuk edecek. Mücadele saat 21.45\'te Şenol Güneş Kompleksi\'nde oynanacak.



Karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın oynanacağı stada gelmeye başladı. Maç için Erzincan\'dan geldiklerini belirten bir taraftar, \"Destek vermek için Erzincan\'dan geldik. Milli takıma başarılar diliyoruz\" dedi.



Avustralya\'dan tatil için Samsun\'a geldiklerini belirten bir vatandaş da, \"Ailemizle birlikte tatile gelmiştik. Milli maç programı açıklanınca, biz de buraya gelmek istedik. Karşılaşmayı 3-1 kazanırız, gollerin 3\'ünü de Cengiz Ünder atar\" ifadelerini kullandı.



Türkiye\'ye başarı dileklerini ileten bir kadın taraftar da, \"İnşallah Türkiye kazanır. Ben Beşiktaşlıyım, onun için golleri de Cenk Tosun\'un atmasını isterim\" diye konuştu.



Son olarak söz alan Gaziantepsporlu bir taraftar ve kızı ise Türkiye\'nin bu mücadeleden galibiyetle ayrılacağına inandıklarını belirttiler.