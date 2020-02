(Görüntülü) Türk sporcu bir saatte 7 bin 60 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı

Gökçe KARAKÖSE- Hüseyin ÇAKMAK- Can EROK İSTANBUL, (DHA)- SPORCU Tolga Çakmak \'Guinness Dünya Halter Koparmada Bir Saatte Kaldırılan Toplam Ağırlık’ rekorunu 7 bin 60 kilogramla kırdı. Çakmak, ABD’li sporcunun Robert Kelly’nin 4 ton 800 kilogramla kırmış olduğu rekorun yeni sahibi oldu. Adını Guinness\'e 3. kez yazdıran sporcu Tolga Çakmak, rekor denemesini İstanbul Bakırköy\'de bulunan bir otelde gerçekleştirdi. 40 dakikada 4 ton 840 ile rekoru elde eden Çakmak, 1 saatte 7 bin 60 kilogram kaldırarak kendi rekorunu belirledi. Muay Thai, kick boks, krav maga, fitness, yüzme, atletizm ve dalgıçlık dallarında yarışan Tolga Çakmak\'ı rekor denemesine 17 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı. Çakmak\'ın antrenörlüğünü üstlenen Namık Ekin deneme öncesi açıklamada bulundu. Ekin, halter koparmanın çok zor bir stil olduğunu hatırlatarak, “Kırdığı rekorların üstüne, koparmada da rekor denemesi istiyordu. Bize müracaatının ardından çalışmalara başladık. Biz muvaffak olacağına inanıyoruz. Koparma çok zor bir stil ve bunu bir saat boyunca yapmak da çok zor. Kendisinden iyi neticeler bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. “DÜNYA REKORUNA 2 YILDIR HAZIRLANIYORUM” 40 kilo ağırlığı bir saat boyunca aralıksız kaldıran Tolga Çakmak, ABD’li sporcunun 4 ton 800 kilogramlık rekorunu geçerek Guinness\'e adını yazdırdı. 180 tekrarla, 7 bin 60 kilogram ağırlık kaldıran Çakmak, dünya rekoruna 2 yıldır hazırlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Dünya rekoruna 2 yıldır hazırlanıyorum. Son 7 ay daha antrenmanlarımı daha da sıklaştırdım. Günde 6 saat süren antrenmanlar yapıyorum ve kendime sadece 1 gün dinlenme veriyorum. Dünya rekorları antrenmanları süresince çeşitli sakatlıklarım meydana geldi. Bu sakatlıklarımla da doktorlarımızın sayesiyle kısa zamanda toparlandım ve hiçbir dinlenme vermeden devam ettim. Çok çalışmıştık ve çok iyi yapacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktu. Amacımız İstiklal mücadelemizin kahramanlarını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anmak ve ülkemizi dünya rekorlarında üst sıralara taşımaktır. Halter koparmada çeşitli rekorlar kırmaya devam edeceğiz. En çok mekik ve şınav çekme rekorlarını kırmakla uğraşacağız. 30 Ağustos’ta da dünya rekoru kırarak Zafer Bayramı’mızı kutlayacağız. Ülkemize bu rekoru getirdiğimiz için çok mutluyuz. Amerikalı ve İsrailli sporcuların rekorlarına odaklanıyoruz. O rekorları kırabilecek kapasitedeyiz. Her zaman hazırız. Her şekilde rekor kırmak için uğraşacağız. Halterin en zor hareketi koparmadır. Amerika’nın rekorunu kırdık. Bundan sonra da rekorlara devam edeceğiz. \"TOLGA GİBİ GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ” Çakmak’ın antrenörü ve aynı zamanda 17 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin, “Tolga inanılmazı gerçekleştirdi. Tolga gibi kabiliyetli çocukları bulup, yetiştirmemiz lazım. Tolga gibi çocukları bulup araştırıp, çalıştırsaydık bir çok ülkeden çok daha fazla madalya alırdık. 80 milyonluk bir ülkeyiz, 3 milyonluk ülkeler bizden çok madalya alıyor bu duruma çok üzülüyorum. Bir çocuğun hazırlanması için 12 yaşından itibaren ilgilenmek gerekiyor. Spor camiasına ve büyüklerimize tavsiyem bu çocukları bulup, kabiliyetli oldukları branşlarda hazırlayalım” dedi.