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(Görüntülü) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Deniz Aslanı 2018'de gövde gösterisi (4)

'DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI SÜREKLİ HAZIR BULUNULMASI ÖNEMLİ' Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı'nın ardından Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, TCSG Güven gemisinin helikopter pistinde basın açıklaması yaptı

14 Mayıs 2018 20:51

\'DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI SÜREKLİ HAZIR BULUNULMASI ÖNEMLİ\' Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın ardından Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Bülent Olcay, TCSG Güven gemisinin helikopter pistinde basın açıklaması yaptı. Bülent Olcay açıklamasında, \"Tatbikat başarıyla tamamlandı. İnsan hayatının önemi göz önünde bulundurulduğunda denizdeki yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterilmesi için sürekli hazır halde bulunulması çok önemli\" dedi. Son birkaç yıldır tüm dünyayı etkileyen bir krize dönüşen düzensiz göç olayına bağlı yaşanan arama kurtarma operasyonlarının kamuoyunun ilgisini daha fazla çektiğini anlatan Bülent Olcay, şunları söyledi: \"Bu ilgi, tüm ülkeleri denizde arama kurtarma konusunda sürekli hazır halde olmaya zorlamaktadır. Düzensiz göç konusunda üzerine düşen sorumluluğu büyük bir kararlılıkla yerine getiren, yaklaşık 4 milyon göçmeni misafir eden ülkemiz, göçmen hayatlarının korunması konusunda da tüm dünyaya örnek olacak şekilde büyük bir hassasiyet göstermektedir. Çevre denizlerimizde insan hayatını riske edebilecek her türlü tehlike durumuna karşı sürekli hazırlıklı olmak üzere ülkemizin tüm kurumları, imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek maksadıyla çaba harcamaktadır. Türk arama kurtarma bölgesinde 7 gün 24 saat görev yapabilen arama kurtarma unsurlarımızın bugün başarıyla gerçekleştirdiği tatbikat, ülkemizin çevre denizlerinde meydana gelen arama kurtarma olaylarına hızlı reaksiyon gösterebilen etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğunun göstergesidir.\" TATBİKAT SIRASINDA DA KAÇAK OPERASYONU Tatbikat öncesindeki gece boyunca ve tatbikat sırasında da Ege sahillerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, denetimlerini sürdürdü. İzmir Dikili Karaburun, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Ayvalık\'taki 6 ayrı operasyonda toplam 375 kaçak göçmen yakalandığı öğrenildi. Tatbikat sırasında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geleneksel bahriye kıyafetine ilave olarak toplam 17 parçadan oluşan kolluk görev kıyafetlerini de tanıttı. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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