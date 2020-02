(Görüntülü) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Deniz Aslanı 2018'de gövde gösterisi (3)

TATBİKAT BAŞARIYLA SON ERDİ Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde ise bu kez kaza yapan yolcu motorunda kurtarma senaryosu hayata geçirildi. Gemiden alınan acil durum sinyalinin ardından Ankara\'daki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nin görevlendirmesi ve arama kurtarma talebinde bulunmasıyla Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. İlk olarak Sahil Güvenlik Komutalığı\'na ait Casa tipi bir arama kurtarma uçağı havalanarak deniz üzerinde keşif uçuşu başlattı. Uçuş sırasında kazazedelerin yerleri tespit edildi. Bu bölgelere can salları bırakıldı, duman kandilleriyle markalandı. Kumanda merkezine de giden bu koordinatlar içinde bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı arama kurtarma gemileri, TCSG Umut gemisi ve botlarla çalışma yapıldı. Can sallarında bulunan kazazedeleri ilk olarak helikopter kurtardı. Denizde kalan diğer yaralılar da zodyak botlarla kurtarma gemilerine alındı. Bu yaralıların, gemilerdeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Öğleden sonra sadece Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen tatbikat, başarıyla sona erdi. Tatbikatta görev alan uçak, helikopter, gemiler ile botlar, TCSG Güven gemisindeki komutan ve yabancı gözlemcileri selamladıktan sonra görev bölgelerine döndü. TÜRKİYE ETKİNLİĞİNİ GÖSTERDİ Arama kurtarma senaryolarının başarıyla gerçekleştirildiği tatbikatla, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekiplerinin, birlikte arama kurtarma harekâtını gerçekleştirebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amaçlandı. Yine tatbikatla, Ege Denizi\'nin uluslararası sularındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi\'nin varlığı ve bu alanda Türkiye\'nin her türlü arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirebildiği de yine uluslararası camiaya ve ilgili kuruluşlara duyurulmuş oldu. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)