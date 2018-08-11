(Görüntülü) 'Türk Oyunları Festivali'nde gökbörü heyecanı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bu yıl ilki düzenlenen \'Türk Oyunları Festivali\'nde Orta Asya Türklerinin oyunu \'gökbörü\', heyecanla izlendi. Kırgız asıllı sporculardan oluşan iki takımın oyuncuları, at üzerinde, içi doldurulmuş oğlak postunu yerden alarak karşı takımın kalesine bırakmak için mücadele etti, ortaya renkli görüntüler çıktı. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, \'Erzurum Türk Oyunları Festivali\' başladı. Özel hazırlanan 120 bin metrekarelik alanda düzenlenen festivale halk büyük ilgi gösterdi. Protokol konuşmalarının ardından, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve diğer davetlilerin açılış kurdelesi kesildi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı\'nın marşlar seslendirdiği açılışın ardından davetliler 210 sporcunun sunduğu cirit, atlı okçuluk, gökbörü mücadeleleriyle karakucak güreşlerini ilgiyle izledi. Festivalde atlı okçular, sahaya kurulan 3 hedefi vurmaya çalıştı. Ardından, Van\'ın Ulupamir köyünden gelen Kırgız asıllı sporcular gökbörü oyunu için sahaya çıktı. İki takımın oyuncuları, at üzerinde, içi 25 kilogram ağırlıkla doldurulmuş oğlak postunu yerden alarak karşı takımın kalesine bırakmak için mücadele etti, ortaya renkli görüntüler çıktı. Festivalin ilk gününde cirit, atlı okçuluk, gökbörü mücadelelerinin yanı sıra karakucak güreşleri ve birçok geleneksel spor dalında gösteriler sunuldu. Festival alanında oyun pistleri, oba, düğün çadırları, cirit pistleri ve çadır evler yer aldı. Çadırlarda Erzurum\'a ait el sanatları ve kentin yöresel yemek çeşitlerinden sunumlar yapıldı.