(Görüntülü) Türk Kızılayı: İdlib'den göç ile ilgili her türlü tedbiri aldık

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- TÜRK Kızılayı Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, İdlib\'den olası bir göç için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatörü Kadir Akgündüz, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda İdlib için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Akgündüz, İdlib\'e yönelik yapılan bombalamanın neticesinde bazı insanların korkudan göç ettiklerini ancak bunun münferit olduğunu söyledi. Akgündüz, \"Bu toplu göç hareketi değil, bazı ailelerin kendi imkanları ile münferit olarak yaptıkları göçtür. Kızılay olarak bölgeye gelen ailelere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz\"dedi. Hazırladıkları gıda kolilerinin bir aileye yetecek kadar olduğunu belirten Akgündüz, \"Bölgede 40’ın üzerinde kamp var. Bu kampların sorumluluğunu almış durumdayız. Yaklaşık 150 bin kişiye destek barınma beslenme, sağlık, hijyen, eğitim konularında destek veriyoruz\" diye konuştu. 2012 yılından bu yana bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Akgündüz şöyle dedi: \"Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kamplarda yürüttüğümüz çalışmada insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarınız devam ediyor. Devletimiz ve AFAD ile birlikte işbirliği halinde gelecek herhangi bir olayda faaliyetimizi sürdürmek için gereken tedbirleri alıyoruz.\"