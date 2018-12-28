(Görüntülü) TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZBAN’ın grevdeki personellerini ziyaret eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, \"Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de, İzmirliler de. Ulaşımda sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılırsa, orta noktada buluşulur, sözleşme biter\" dedi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’tan bu yana grevde olan sendika üyesi İZBAN işçilerini ziyaret etti. Akşam saatlerinde İzmir’e gelen Atalay, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendikanın şube temsilciğinde işçilerle görüştü. Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yönetimleri ile sürekli temas halinde olduklarını açıklayarak, İZBAN çalışanlarının, banliyö trenlerinde günde 300 bin insan taşıdıklarını belirterek, \"Çocuğunuz 2 ya da 4 yıllık üniversite mezunusunuz. Asgari ücret de geldiğimiz nokta ortada. Siz burada sözleşmeyi kendiniz karar veriyorsunuz, sizin istemediğiniz bir sözleşmeye kimse imza atmayacak. Bu sözleşme bir an önce biterse, siz de mutlu olursunuz, biz de İzmirliler de. Ulaşım sıkıntı çekenler sizin de yakınlarınız. Burada aklıselim bir noktada anlaşılır da ortada noktada buluşulur, sözleşme biter\" dedi.



‘HERKES SİZİN BEDEL ÖDEDİĞİNİZİ BİLİYOR’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştüğünü söyleyen Atalay, görüşmenin detaylarını aktararak, \"Aziz Kocaoğlu ile görüştüm. \'Siz asgari ücrete yüzde 26 zam yaptınız, biz de TCDD ile görüşerek ücret zammını yüzde 26\'ya çektik’ dedi. Bunun üzerinde bir ücret zammı vermeyeceklerini belirtti. İşveren ile işçilerin pazarlık konusu yaptığı zamlar arasında 9 puanlık bir fark olduğunu vurgulayan Atalay, ortada henüz anlaşmaya varılacak bir durumun bulunmadığını söyledi. Bu nedenle yaşananların bedelini işçiler ile İzmir halkının ödediğini ileri süren Ergün Atalay, \"Herkes burada sizin bedel ödediğinizi biliyor. Biterken de yaşanabilecek bir ücret ile bitsin\" diye konuştu. Atalay, gelecek günlerde, kendisine ihtiyaç duyulması halinde İzmir’e tekrar geleceğini de belirtti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçileri ziyaretinin ardından İzmir’den ayrıldı.