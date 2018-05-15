(Görüntülü) TÜRFAD, VAR'ı değerlendirdi

Ali Danaş - İbrahim Alioğlu / İstanbul,(DHA) Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) tarafından düzenlenen organizasyonda Video Yardımcı Hakem Uygulaması\'nın (VAR) futbola yapacağı katkı üzerine bir sunum gerçekleştirildi. TÜRFAD Yönetim Kurulu Üyelerinden FIFA kokartlı eski hakem Ertuğrul Dilek ve MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu tarafından VAR sistemi üzerine konuşmalar ve sunum yapıldı. Mustafa Çulcu, geçmiş dönemde yapılan hakem hataları ve bunun VAR ile nasıl ortadan kaldırılacağı üzerine yaptığı sunum ile eski ve yeni sistemleri karşılaştırdı. Hakemleri sırasıyla 4\'üncü hakemin eklendiğini, bir dönem sinyalli bayrak sistemi konulduğunu, daha sonra telsiz kulaklık ile hakem grubunun saha içinde haberleştiğini, gol çizgisi teknolojisinin getirildiğini ve ilave yardımcı hakemlerini kullanıldığını anlatan Çulçu, bunların zamanla yetmediğini ve şimdi VAR\'a başvurulduğunu söyledi. Uygulamanın nasıl işleyeceği yönünde bilgi veren Mustafa Çulcu, VAR\'ın çok yeni bir proje olduğunu ve sistemi görmek için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Ertuğrul Dilek ise dünya futbolunun sistemler için geçmişte erken kararlar verdiğine vurgu yaparak, denemelerin ve testlerin etraflıca yapılmasının önemine dikkat eçkti. 6 hakem sistemi uygulandığını ve bundan 2 yıl sonra vazgeçildiğini hatırlatan Ertuğrul Dilek son olarak, Avrupa\'da VAR\'ı uygulayan ülkeler olduğunu ve öncelikle onları takip etmekte fayda olduğunu kaydederek, doğru kararlar için VAR\'ın etkili olacağını söyledi.