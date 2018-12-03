(Görüntülü) Türel'e 'Mola evi' teşekkürü

Hasan DEMİRBAŞ Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, engelliler ve ailelerine yönelik olan Mola Evi projesi dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e plaketle teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde hayata geçirdiği Mola Evi Projesi, övgü görmeye devam ediyor. Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Falez Mola Evi\'ne davet ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e plaket vererek teşekkür etti. Falez Mola Evi\'ndeki plaket töreni öncesi engelli bireyleri ziyaret eden Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, ailelerle tek tek ilgilendi. Engelli bir birey de kendisiyle fotoğraf çektiren Ebru Türel\'i öpücüklere boğdu. TÜRKİYE\'DE İLK Teşekkür plaketini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli\'den alan Menderes Türel, Mola Evi projesinin Türkiye\'de bir ilk olduğunu söyledi. Evinde engelli bireyler bulunan ailelerin hayata katılım noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Türel, ?Evinde engelli birey bulunanlar asla onu yalnız bırakamaz. Böyle olunca adeta eve mahkum oluyorlar. Biz de bu projeyle onların mola vermelerini, ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla hayata geçirdik. Projede eşim Ebru Türel\'in de büyük katkısı var dedi. BÜTÜN İLÇELERE YAPILACAK Ailelerin engelli bireyleri gönül rahatlığıyla buraya bırakıp işlerini gördüğünü anlatan Türel, fatura yatırmak isteyenlerin, pazar alışverişi yapmak isteyenlerin ya da denize girmek isteyenlerin bu merkezlerden yararlandığını kaydetti. 3 merkez ilçede mola evlerinin bulunduğunu dile getiren Türel, bütün ilçelere bu projeyi uygulamak için çalışma başlattıklarını söyledi.