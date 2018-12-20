(Görüntülü) Türel: Antalya'nın 1 yıllık yağış ortalamasının yüzde 80'i bir saatte yağdı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer\'de su taşkınlarının yaşandığı 16 Aralık\'ta metrekareye bir saatte 683 kilogram yağış düştüğünü belirterek, \"Antalya\'nın bir yıllık yağış ortalamasının yüzde 80\'i bir saatte bu bölgeye yağış olarak geldi\" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 16 Aralık\'ta aşırı yağış nedeniyle su taşkınları yaşanan Kemer\'e bağlı Kuzdere Mahallesi\'ni ziyaret etti. Bölgede incelemeler yaparak vatandaşla konuşan Başkan Türel, su taşkınından 26 ailenin etkilendiğini, bu ailelere yardımın en hızlı şekilde yapıldığını söyledi. Başkan Türel ayrıca Kemer\'in 16 Aralık akşamı yağan sağanak yağmurda sadece 1 saat içerisinde Antalya\'nın yıllık yağış ortalamasını neredeyse yakaladığını kaydetti. \'FEVKALADE YOĞUN BİR YAĞIŞTI\' Başkan Menderes Türel, \"Antalya\'nın 1 yıllık yağış ortalamasının yüzde 80\'i bir saatte bu bölgeye yağış olarak geldi. 683 kilogram metrekareye yağış düştü. Antalya\'nın bir yıllık metrekareye yağışı 780\'ler civarında. Antalya\'nın ortalama yağışının son 100 sene rakamlarına baktığımızda, yüzde 80\'i aşağ yukarı bir saatte yağış olarak geldi. Tabii bu muhteşem bir yağıştı. Fevkalade yoğun bir yağıştı. Her şeye rağmen bölgede can kaybının olmaması bizim için meselenin en sevindirici tarafıydı\" dedi. \'DERHAL YARALARI SARMAYA ÇALIŞTIK\' Bölgede çok önemli bir oranda mal kaybı oluşmadığını vurgulayan Başkan Türel, \"26 ailemize ev eşyası yardımında bulunduk. 14 ailemize de ağır hasar gören evleri için nakdi yardımda bulunduk, 1500 lira bedel olarak. Dolayısıyla ekiplerimiz zaten çok hızlı şekilde bölge halkının emrindeydi. Derhal yaraları sarmaya çalıştık. Buradaki köprü biliyorsunuz üzeri rüsumatla dolduğu için, üzerinden yağmur suyu geçerek, bu köprüyü kullanılamaz hale getirdi. Bu köprünün de bugün itibariyle trafik akışını sağladık. Asfalt çalışmaları, taş tahkimat çalışmaları devam edecek ama şu anda güvenli olarak köprüden geçiş mümkün. Onun da zemini oturduktan sonra, zeminle ilgili çalışmaları tamamladıktan sonra asfaltını kısa sürede tamamlayacağız. Ama şu anda hayatın normal akışını sağlayacak bir durum söz konusu. Geçmiş olsun diyelim. Allah daha beter afetinden muhafaza etsin hepimizi\" diye konuştu.