(Görüntülü) TUR 2018'de üçüncü etabın galibi Sam Bennett

Ata SELÇUK MARMARİS (MUĞLA) (DHA) -

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 137.2 kilometrelik Fethiye - Marmaris etabını Bora Hansgrohe Takımı\'ndan Sam Bennett kazandı. Bennett, 3 saat 16 dakika 27 saniye ile TUR 2018\'in üçüncü etabında gülen isim oldu. Türk Milli Takımı\'ndan Ahmet Örken ise büyük bir başarıya imza atarak etabı tekerlek farkı ile beşinci bitirdi. Saat 13.15\'te verilen startla birlikte 137 sporcu etabı kazanmak için pedal çevirdi.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

33.3\'üncü kilometre geçilirken etabın tırmanış primini alan sporcular belli oldu.

Tırmanış priminin kazananı Manzana Postobon Takımı\'ndan Reyes Ortega Aldemar oldu. İkinciliği kırmızı mayo sahibi Euskadi Basque-Murias Takımı\'ndan Txoperena Matxikote Benat, üçüncülüğü Sport Vlaanderan Takımı\'ndan Van Rooy Kenneth, dördüncülüğü de Türk Milli Takımı\'ndan Feritcan Şamlı elde etti. Böylece kırmızı mayoyu yarınki Marmaris - Selçuk etabında Benat\'ın giymesi kesinleşti.

YAĞMURLA GELEN SPRİNT PRİMİ

Sprint prim kapısını geçerken ise şu sonuçlar elde edildi

1 - Sport Vlaanderan Takımı Van Rooy Kenneth

2 - Manzana Postobon Takımı Reyes Ortega Aldemar

3 - Euskadi Basque - Murias Takımı Txoperena Matxikote Benat.

ONUR BALKAN\'DAN ÖNEMLİ BAŞARI

TUR\'un başından bu yana Türkiye Güzellikleri Mayosu\'nu kazanma adına büyük bir uğraş veren Onur Balkan ise Beyaz Mayo\'yu yarınki Marmaris - Selçuk etabında da taşımaya hak kazandı. Etabın 101.8\'üncü kilometresinde gerçekleşen Türkiye Güzellikleri Prim kapısından Türk Milli Takımı\'ndan Muhammed Atalay birinci geçerken, Feritcan Şamlı ikinciliği, Sport Vlaanderan Takımı\'ndan Van Rooy Kenneth de üçüncülüğü aldı. Böylece puan üstünlüğü ile yerini koruyan Onur Balkan yarınki etapta da beyaz mayoyu taşımaya hak kazandı.

YARIN MARMARİS - SELÇUK ETABI KOŞULACAK

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın en zor etaba sahne olacak. 206.9 kilometrelik Marmaris - Selçuk etabı yarın koşulacak. TUR, pazar günü İstanbul\'un tarihi merkezlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı\'nda sona erecek.