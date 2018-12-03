T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tüp mide ameliyatından 1 ay sonra öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi

03 Aralık 2018 18:45

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci\'ye, tetkiklerinin ardından geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Ameliyat sorası Muğla\'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Mustafa Lüleci\'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLAMustafa LüleciAşırıMustafa Lüleci Balıkesir Devlet HastanesiLüleciAmeliyatMuğlaMuğla Sıtkı KoçmanEğitimAraştırma HastanesiBekâr
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24