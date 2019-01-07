T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Tünelde zincirleme kaza 1 yaralı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

07 Ocak 2019 20:07

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar\'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar Tüneli\'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 9. kilometresindeki Karahisar Tüneli\'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından tünel yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı. Kazada yaralanan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahalede bulunuldu. Maddi hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSAR AfyonkarahisarKarahisar TüneliKazaAfyonkarahisarKazadaMaddi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24