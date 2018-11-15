(Görüntülü) Tunceli'nin 49 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Hozat, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat, Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle 4 ilçeye bağlı 49 köy ile ulaşım kesildi. Kar yaşığışı sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yarım metreye ulaşırken, ilçe merkezlerinde ise 15 santimetreyi buldu. İl Özel İdare Genel Sekterliği\'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.