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(Görüntülü) Tunceli'de patlama: 1 kadın ağır yaralı

TUNCELİ (DHA) - Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı

21 Ağustos 2018 23:59

TUNCELİ (DHA) - Tunceli\'nin Nazimiye ilçesine bağlı iki köy arasındaki patika yolda meydana gelen patlamada bir kadın ağır yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan Köyü\'ndeki mezarlığı ziyaret eden Gönül Parlak (45), saat 18.00 sıralarında komşu köy olan Doğantaş\'a patika yoldan gittiği sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıkları Parlak daha sonra helikopter ile Elazığ\'a sevk edildi. Gönül Parlak\'ın İstanbul’da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli\'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç\'in akrabası olduğu öğrenildi.

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