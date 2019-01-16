(Görüntülü) Tunceli'de koruma altındaki su samuru ve çil kekliği görüntülendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Vadisi\'nde nadir görülen ve koruma altına bulunan su samuru ile çil kekliklerini görüntüledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır kış koşullarının yaşandığı Tunceli\'nin Pülümür Vadisi\'nde gezen doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, Pülümür Çayı\'nda fark ettiği su samurunu çekmeyi başardı. Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurunu Pülümür Çayı\'nda görüntüleyen Kaya, \"Bölge tamamen kar ile kaplı ve inanılmaz bir kar yağışı vardı yaban hayatını görüntülemek için Pülümür Vadisi\'ne gittim. Yol kenarında yürürken Pülümür Çayı\'nın ortasında küçük bir kaya parçasında su samurunu fark ettim ve makinemle çekmeye başladım. Su samuru, suya dalarak avladığı balığı kayanın üzerine getirerek yiyordu. Birkaç kez aynı hareketi tekrarladı. Koruma altındaki su samurunu görüntülemek benim için çok müthiş bir andı\" dedi. Su samurunu fotoğrafını çektikten sonra, bölgede gezisini sürdüren Kaya, bu kez Türkiye\'de nadir görülen ve doğada gizlenmeleriyle bilinen çil kekliğiyle karşılaştı. Doğa fotoğrafçısı Kaya, kaçak avlanma nedeniyle tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan çil kekliği, bölgede aşırı kar yağışı nedeniyle hareketsiz kalıp yiyecek bulamayınca karayolu kenarında yiyecek ararken görüntülediği çil kekliği, renkli tüyleri ve kanatlarıyla dikkat çekiyor.