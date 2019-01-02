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(Görüntülü) Tunceli'de 120 yol kapalı, 40 köy elektriksiz

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatlarındaki hasardan dolayı 40 köye de elektrik verilemiyor

02 Ocak 2019 18:57

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji iletim hatlarındaki hasardan dolayı 40 köye de elektrik verilemiyor. Günlerdir süren yağış nedeniyle Tunceli merkezinde kar kalınlığı 60, Pülümür, Nazımiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ise 1,5 metreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte Tunceli genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentin 40 köyüne ise enerji iletim hatlarının hasar görmesi nedeniyle elektrik verilemiyor. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, elektrik verilmesi için de Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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