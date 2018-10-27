(Görüntülü) Tunceli şehitlerine Elazığ'da tören (3)

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TUNCELİ’nin Nazımiye ilçesi kırsalında, operasyonda olan jandarma özel harekat timlerinin bulunduğu alanda etkili olan soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan uzman çavuşlar Ferruh Dikmen (26) ve Asım Türkel\'in (23) cenazaleri, Elazığ\'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Mersin\'e gönderildi. Şehit jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi\'nde dün akşam şehit oldu. Gece yarısı Elazığ\'a getirilen şehit askerler için havalimanında bugün sabah saatlerinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı. Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından özgeçmişleri okundu ardından dua edildi. Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatan üzerinde emelleri olan hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, \"Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, makamları ali olsun, Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin, baş sağlığı diliyoruz. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, bu güzel vatan uğrunda çeşitli emelleri olan hainlere fırsat vermesin, şehitlerimizin tekrar mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin\" dedi. Konuşmanın ardından, şehitlerin cenazeleri memleketleri Mersin\'e uğurlandı.