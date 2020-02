(Görüntülü )Tuncay Özkan: Halk berber, 24'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'i ziyaret etti. Kalabalık bir grupla parti binasına gelen Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile milletvekili aday listeleri yüzünden yumruklaştığı iddialarına bir kez daha yanıt verdi. Özkan, \"Yazılanlar, söylenenler, çizilenlerin hepsinin tamamı siyasi tatava\" derken, Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığı yarışını kazanacağını söyledi. Özkan, \"Halk berber, 24\'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur. Ben herkese başarılar diliyorum. Biz kazanacağız\" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan\'ı karşılayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Genel Başkan Yardımcımız bizleri onurlandırdı. 24 Haziran\'a kadar her gün her saati değerlendirmek zorundayız. İlçe başkanlarımızla, genel merkezimizle, adaylarımızla koordinasyon halinde çalışacağız. 24 Haziran\'da İzmir\'den tüm Türkiye\'ye kuvvetli bir omuz vereceğiz. 24 Haziran ve 8 Temmuz\'da artık tek adam yönetimine son vereceğiz\" dedi. Ziyarette konuşan Tuncay Özkan ise sözlerine \"23 gündür İzmir\'den uzağım\" diyerek başladı. Genel merkezdeki çalışmalardan dolayı kentten uzak, evinden uzak kaldığını söyleyen Özkan, \"Eve dönmekten, tekrar sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. İzmir\'de biz kazanacağız. Ege\'de biz kazanacağız. Türkiye\'de biz kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, 24\'ü gecesi hepimizi çok mutlu edecek bir sonuçla sabahı getirecek bize. Türkiye\'nin aydınlığı ile kucaklaşacağız 25\'i sabahı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tıpkı ilk günkü heyecanı ve ilk günkü enerjisi ile Türkiye\'ye yeniden çoğulculuğu, demokrasiyi ve mutluluğu getirecek. Hepimizin çocuğu, geleceği açısından yeni, güçlü, güzel ve mutluluk dolu bir dönem başlayacak\" diye konuştu. \'24\'ÜNDE TIRAŞIMIZI OLURUZ\' İzmir\'in, güneşin doğduğu yer olacağını kaydeden Tuncay Özkan, \"Aman gönlünüze, gözünüze karanlık gelmesin. Çoğu gitti, azı kaldı, güneşin ışıkları yüreğimizi ısıtmaya başladı. Çalışmalarımız esnasında Türkiye\'nin her yerine gittim ve gördüğüm şeyi söyleyeyim; Türkiye\'nin her yeri İzmir olacak. Güneş İzmir\'den doğacak. İddiamız çok büyük, başarımız ondan da büyük olacak. İddiamızdan ve başarımızdan vazgeçmeyeceğiz\" dedi. Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına dair de değerlendirmelerde bulunan Özkan, \"Halk berber. 24\'ünde tıraşımızı oluruz, kimin saçı ak kimin saçı kara belli olur. Ben herkese başarılar diliyorum. Biz kazanacağız\" diye konuştu. Milletvekili aday listeleri hazırlanırken ilk önce İstanbul\'dan aday gösterilen, ardından İzmir\'de liste başına yazılan Tuncay Özkan, liste konusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile yumruklaştıkları yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Özkan, şunları söyledi: \"Parti görevi herşey olabilir. Hakkari\'den de milletvekili adayı gösterilebilirim ama burası benim evim. Evimdeyim. Yazılanlar, söylenenler, çizilenlerin hepsinin tamamı siyasi tatava. Şimdi hayatın gerçekleri ile yüz yüzeyiz. Dünkü gün dünde kaldı cancağızım. Bugün bize yeni bir zafer lazım. Biz zaferin peşinde koşuyoruz. Benim sevgili dostum, karanlık günlerimin yoldaşı Bülent Tezcan da bu tatavanın süsü. Süsleme yapma konusunda acemi olan arkadaşlara hatırlatırım, dostluklar bu dünyada her şeyin üstünde yer alır. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, bu koltuklar kimseye kalmaz. Bizi hiç kimse birbirimizle kavga ettiremez. Biz yürek birliği olan, güç birliği olan büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde ne kırgınlık, ne küskünlük ne de kavga olur. Omuz omuza önümüzdeki büyük zafere doğru koşuyoruz\" dedi.