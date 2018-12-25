(Görüntülü) TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019'da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır

İSTANBUL, (DHA) – 7 MİLYON çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam oranı 2019 yılı için yüzde 26 olarak belirlendi. Böylelikle 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 2 bin 20 TL oldu. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yapılan zam oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şohoğlu,\"Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır\" dedi. Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nde geçen hafta gerçekleşen Genel Kurul’un ardından yeni yönetim ilk yönetim kurulu toplantısını bugün yaptı. Toplantı öncesi TUGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, yüzde 26 oranında yapılan asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi: \"Enflasyonun yüzde 25’lerde olduğu Türkiye’de bu zam oranını biz zaten bekliyorduk. Bizim ekonomimizin can damarı asgari ücret, ekonomimizin motoru ise asgari ücretle çalışanlardır. Bu yüzden bu zam oranını olumlu karşılıyoruz. Ekonominin daraldığı durumlarda da asgari ücrete yapılan bu zam ekonomiye canlılık getirecektir. 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır\" “İŞVERENLER ÜRETİMİ ARTIRICI HAMLELER YAPMALI” Şohoğlu, asgari ücrete yapılan zamma karşılık işverenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında ise, “Bu durumun işverene getireceği yük ağır olacak. Biz işverenlerin de üretimi artırıcı hamleler yapmasını bekliyoruz\" diye konuştu. \"HÜKÜMETİMİZDEN İŞVERENLERE DE AYNI KATKILARI YAPMALARINI BEKLİYORUZ\" Hükümetin attığı adımların 2019 yılında bekleyen daralmayı minimize edeceğini belirten Şohoğlu, “Bizler genç iş insanların temsilcileriyiz. Çalışanlara yapılan bu faydaların işverenlere de yapılmasını istiyoruz. Bunları da en kısa sürede bakanlıklara yapacağımız ziyaretlerde açıklayacağız. İşverenler için de aynı katkıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Asgari ücretle birlikte indirime gidilen ürünleri de değerlendiren Şohoğlu, “Geçen hafta aldığımız otomotiv satış verilerine baktığımızda ÖTV indiriminin bu sektörü olumlu etkilediğini görüyoruz. Bunun devamını bekliyoruz” dedi.