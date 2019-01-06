(Görüntülü) Tüfekle vurulan koruma altındaki keçi için seferber oldular

Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu. Askerler ve köylüler ise pansuman yapıp müdahale ettikleri yaralı keçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.



Erzincan sınırındaki Pülümür\'ün Mutu köyünde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini tüfekle vurdu. Boyun bölümüne isabet eden saçmalarla yaralanan dağ keçisini gören asker ve köylüler, seferber oldu. Kaçak avlananlar araçla kaçarken, olay yerindeki kişiler, keçiden gelen kanı durdurmak için boynunu sargı beziyle sardı. Askerler kurtarmak için zamanla yarıştıkları keçiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı keçi, tedavi edilmek üzere ameliyata alındı. Kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.