(Görüntülü) TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber: "Mükemmel bir organizasyon oldu"

FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erdi





İbrahim ALİOĞLU - Mustafa AKIN - ANTALYA / DHA







Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği, 2\'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erdi.



TÜFAD Genel Başkan Yardımcılarından, Genel Başkan Baş Danışmanı ve hocaların hocası Metin Türel\'in isminin verildiği, TFF\'nin desteği ile TÜFAD tarafından organize edilen \"Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri\" kapsamında gerçekleştirilen 2\'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, kapanış seremonisinin ardından çekilen fotoğrafla son buldu. Devre arası kamp döneminde futbol sektöründe çalışan antrenör, menajer, şirket yetkilileri, tedarikçi ve sponsorları 11-13 Ocak tarihlerinde Antalya Belek\'te bir araya getiren organizasyon sonrasında TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



İsmail Dilber, programın dolu oluşu ve katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve genel olarak her şeyin mükemmel olduğunu ifade etti.



\'\'GENEL YARGI OLARAK HER ŞEY MÜKEMMEL OLDU\'\'



Düzenlenen organizasyondan genel olarak herkesin mutlu olduğu vurgulayan İsmail Dilber, \'\'İçeriği dolu dolu, katılım mecburiyeti olunmamasına rağmen bize göre yüksek bir katılımın olduğu bir organizasyon oldu. Programın dolu oluşu ve arkadaşlarımızın ilgisi bizi memnun etti. Bunun geri dönüşünüm için gelen arkadaşlarımızla irtibata geçeceğiz. Şubelerimizdeki arkadaşlarımız bununla ilgilenecek. Dün akşam TÜFAD olarak şube başkanları ve yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Genel yargı olarak her şey mükemmel oldu. Bunun üzerine nasıl çıkarız, daha başka neler yapabiliriz, güncel futbol arkadaşlarımıza daha iyi nasıl anlatabiliriz gibi düşünceleri de beraberinde getiriyor. Genel durum iyi\'\' dedi.



\'\'BEKLENTİ ARTTI\'\'



Bu yıl 2\'ncisini düzenledikleri FIFEX\'te giderek beklentinin arttığını dile getiren İsmail Dilber, \'\'Yüzümüzü batıya çevirdiğimizde zaman belli programlar belli. Türkiye Futbol Federasyonu\'na baktığımızda kursların programı belli. Biz de seminerin programını belli etme mecburiyetindeyiz. Geçen sene Ocak ayının 9-11\'in de buradaydık. Bu sezon da 11-13 Ocak\'ta buradayız. Seneye de Ocak ayının 2\'nci haftasının başında bu organizasyonu yapacağız. Batı\'dan gelecek futbol dostlarımızda Noel ile ilgili bir problem var. Orayı çözmek için 2\'nci hafta yapacağız. Bizim devre arası programımıza uygun olan 9-12 Ocak tarihleri arasında burada iyi bir seminer yapmak istiyoruz\'\' diye konuştu.



\"2024 BİZE VERİLSEYDİ MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE YAPILIRDI\'\'



İsmail Dilber, bundan 1.5 ay önce Alliance of European Football Coaches\' Association- Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği\'nin (AEFCA) sempozyumunu Antalya\'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, \'\'200\'e yakın Batı\'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Orada \'Avrupa Kupası\'nın Türkiye\'ye verilmesi bir noksanlık değil, onlar için bir kayıp\' ifadesini kullandım. Biz bunu en iyi şekilde yapıyoruz. 2024 bize verilseydi mükemmel bir şekilde yapılırdı. Onlar bu tarz organizasyonları bu seviyede yapamıyorlar. Bu kadar lüks bir otelde yapmaları, her şeyin bu kadar özgürce yapılması zor. Bizim için Antalya\'daki oteller de bir avantaj. Buraya gelen yabancı arkadaşlarımız hayran kalıyor. Bu konforu ve lüksü bulamazlar\'\' şeklinde konuştu.