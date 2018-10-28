(Görüntülü) TSK'nın Suriye sınırında bombaladığı terör mevzilerinin görüntüsü

TSK, Suriye sınırındaki terör mevzilerini bombaladı

GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattında bulunan Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla imha etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye\'nin Türkiye sınır hattında bulunan ve Şanlıurfa\'nın Suruç ile Gaziantep\'in Karkamış ilçelerinin karşısına düşen Zur Maghar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini topçu atışıyla hedef aldı. Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Ayn el Arab\'ın batısındaki Zur Maghar\'da inşa edilen siper ve mevzilerin imha edildiği belirtildi.