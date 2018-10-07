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(Görüntülü) TSK'dan Menbiç'te 56'ncı devriye

GAZİANTEP, (DHA) -TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç kentinde, 56'ncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi

07 Ekim 2018 19:05

GAZİANTEP, (DHA) -TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Menbiç kentinde, 56\'ncı devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, 18 Haziran\'da Fırat Kalkanı harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasında bulunan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından devriye faaliyetlerine başlandı. Genelkurmay Başkanlığı bölgede 56\'ncı devriyenin yapıldığını, \"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta 6 Ekim 2018 tarihinde 56\'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir\" açıklamasıyla duyuruldu.

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