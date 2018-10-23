(Görüntülü) Trump Suudi Arabistan'ın açıklaması beni tatmin etmedi

Trump Suudi Arabistan\'ın açıklaması beni tatmin etmedi Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 23 EKİM (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Suudi Arabistan yetkilileri tarafndan yapılan açıklamadan tatmin olmadığını söyledi. Ara seçimlerde yeniden aday olan Texas Senatörü Ted Cruz\'un kampanyasına destek vermek için bu eyalete giden Trump, hareketinden önce gazetecilere yaptığ açıklamada Kaşıkçı olayı ile ilgili kIsa süre içerisinde daha fazla bilgi edineceklerini söyledi. Trump, Neler olduğunu kısa süre içinde öğreneceğim. Çünkü şu an Türkiye\'de ve Suudi Arabistan\'da çok yetenekli ekipler var. Çok yakın zamanda öğreneceğiz. Bu işleri çok iyi çözen, inanılmaz yetenekli insanlarımız var. Bu gece ya da yarın geri dönüyorlar ve kısa süre içinde neler olduğunu öğreneceğim. Şu ana kadar duyduklarım beni tatmin etmedi diye konuştu. Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ticari anlaşmaları da yeniden gündeme getiren Trump, 110 milyar doları askeri malzeme olmak üzere 450 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmeyi düşünmediğini de belirtti.