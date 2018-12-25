(Görüntülü) Triportörle tehlikeli yolculuk

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da triportörün kasasına yükledikleri tahta paletlerin üzerine oturarak yolculuk yapan genci görenler gözlerine inanamadı. Kentin işlek caddesinden geçerken cep telefonu ile görüntülenen genç, kendini uyaran bir vatandaşa da \'merhaba televole\' diyerek el salladı.



Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı’nda çekilen görüntülerde seyir halindeki bir triportörün kasasına koyulan yaklaşık 10 tane tahta paletin üstüne çıkan genç, düşme tehlikesine aldırmadı. Triportörün yanından geçen otomobilden cep telefonuyla genci kayda alan bir kişi, “Ne yapıyorsunuz?\" diye uyardı. Tahta paletlerin üstündeki genç ise vatandaşa “Merhaba Televole” diye karşılık verdi.



