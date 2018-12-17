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(Görüntülü) Tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli adliyeye sevk edildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli 3 kişi, adliyeye

17 Aralık 2018 12:55

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'nda (TCDD) görevli 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Ankara- Konya seferini yapan YHT, geçen Perşembe günü Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu\'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3\'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, TCDD\'de görevli kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

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