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(Görüntülü) Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı

09 Ağustos 2018 21:48

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de trenin hemzemin geçitte çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Furkan Sanır (23) yaşamını yitirdi, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada; iddiaya göre, bariyerler kapalı olmasına rağmen, görevlinin \'dur\' ihtarına uymayan Furkan Sanır elektrikli bisikletiyle demir yolu sahasına girdi. Bisiklete, Adana-Mersin seferini yapan tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Furkan Sanır yaşamını yitirirken, beraberindeki Ömer Görmez ağır yaralandı. Görmez, Mersin Şehir Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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