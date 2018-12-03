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(Görüntülü) Tramvay seferlerinde aksama (1)

Ersan SAN-İSTANBUL DHA-KABATAŞ-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamıyor

03 Aralık 2018 21:07

Ersan SAN-İSTANBUL DHA-KABATAŞ-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamıyor.Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılıyor. İlk belirlemelere göre arızanın raylarda kırılma nedeniyle olduğu belirtilirken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul\'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır\" denildi.

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