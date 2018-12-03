(Görüntülü) Tramvay seferleri normale döndü

Ersan SAN-Tansu Edip GÖKBAKAN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-YUSUFPAŞA İstasyonu\'nda raylarda meydana gelen kırılma nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında seferler durduruldu. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılırken rayların onarılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Yusufpaşa İstasyonu\'nda saat 17.00 sıralarında raylarda kırılma olduğu fark edildi. Bunun üzerine, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında seferler durduruldu. Bu nedenle duraklarda yoğunluk yaşandı. Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul\'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır\" denildi. Rayların onarımı için olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yaklaşık 1 buçuk saat duran tramvay seferleri normale döndü.