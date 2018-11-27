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(Görüntülü) Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

27 Kasım 2018 15:46

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü, Santral mevkiine doğru ilerlerken, hattına girdiği tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı. Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.

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