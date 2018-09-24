(Görüntülü) Trakyalı kadınlar, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN- Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,(DHA)- DÜNYA Otomobilsiz Kenter Günü\'nde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde, \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na katılan kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle caddelerde pedal çevirdi.



\'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliği, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ\'da cadde ve sokakları renklenderdi. Edirne\'de bisikletlerini çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsleyen 100\'e yakın kadın, Atatürk Anıtı\'nda buluşarak basın açıklaması okudu ve ardından pedal basarak kent sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.



\'BİZ DE BİSİKLETLE İŞE GİTMEK İSTİYORUZ\'



Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan, turun bu yıl 63 şehirde, yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak düzenlendiğini söyledi. Bisikletin kent yaşamının bir parçası olduğunu ve doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Demircan, \"Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık\" dedi.



Kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu hatırlatmak istediklerini söyleyen Demircan, \"Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz, görünür olamayan binlerce kadın var ülkemizde. Kadın, toplumda görünür olduğu sürece o toplum nefes alır. Kadın korkmadan yollarda olmalı, toplumun her alanında var olmalı\" diye konuştu.



Kırklareli\'de \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliği Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdi. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı\'nda toplanan kadınlar cadde üzerinde basın açıklamasını okumalarının ardından süsledikleri bisikletleriyle cadde üzerinde tur attı.



TEKİRDAĞ\'DA KADINLAR 7 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ



Tekirdağ\'da \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'na 100\'den fazla kadın katıldı. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında süslü bisikletleriyle katılan kadınlar, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önüne kadar gelip geri dönerek 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' Tekirdağ gönüllü temsilcisi, Selin Şen,\"Bu etkinlik tamamen özgüveni yüksek kadınların gönüllük esasına göre bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir projedir. Bizlerde dünyadaki kadınlar gibi günlük kıyafetlerimiz ile bisiklete binebiliriz. Bu amaçla süslendik ve yollara çıktık. Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu diyerek sürüşümüze başlıyoruz\" dedi.



Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'de düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliklerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.