(Görüntülü) Trakya'da sarı-kırmızı şampiyonluk kutlaması

Engin ÖZMEN - Mehmet YİRUN / EDİRNE-TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ,(DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray\'ın taraftarları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde sokaklara döküldü. Ellerinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluğu meşaleler yakarak kutlayan taraftarlar gönüllerince eğlendi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray taraftarları Edirne\'de büyük coşku yaşadı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın ve Balkan Yerleşkesi\'nde toplanan çoğunluğu üniversite öğrencileri, şampiyonluğu meşaleler yakarak kutladı. Araçlarıyla çıkanlar ise uzun konvoylar oluşturarak sarı kırmızı bayraklarla şehir turu yaptı. TEKİRDAĞ\'DA DAVUL-ZURNALI KUTLAMA Galatasaray\'ın şampiyonluğu Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiminin adından Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Galatasaraylı taraftarlar ellerindeki takımlarının bayrakları ve formaları ile Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı\'nda toplandı. Burada davul-zurna eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara araçları da katılan olunca trafik durma noktasına geldi. Kutlamalarının yapıldığı meydanda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Kırklareli\'nde sokağa dökülen Galatasaraylılar takımlarının 21\'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Eğlenceler geç saatlere kadar sürdü.