(Görüntülü) TRAKYA'DA GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde 19 Eylül aziler Günü, düzenlenen programlarla kutlandı.

Tekirdağ\'da 19 Eylül Gaziler Günü, Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törene kutlandı. Programa Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ üyesi Rahim Coşkun ve halk katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmasının ardından, 8\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli yüzbaşı Muharrem Köprülü, törende yaptığı konuşmada, gazilik Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adı olduğunu söyledi. Vatanın ve milletin varlığının devamını, bayrağın göklerde dalgalanmasını, özgürlüğün korunmasını ve milletçe namusla, şerefle yaşamayı, gazi ve şehitlere borçlu olduklarını belirten Köprülü, Mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göz alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası cesaret ve kahramanlığın, kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak TBMM tarafından ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk\'e gazilik ve mareşal rütbesinin verildiği gününde yıl dönümüdür şeklinde konuştu.

Programda, CHP Genel Başkanı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun de yer aldı. Tören, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından sona erdi.

ÇORLU\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki 19 Eylül Gaziler Günü programı Atatürk Meydanı\'nda ki Atatürk Anıtı\'nda yapıldı. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu 5\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Kaya katılırken, anıta çelenk bırakıldı. Çorlu Muharip Gaziler Derneği üyesi İsmail Hakkı Akyol Gaziler gününün, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günü olduğunu söyledi. Akyol, Anadolu toprağı çetin bir coğrafyadır. Bu coğrafyada uzun süre hüküm sürmek Türk milletine nasip olmuştur. Türk milleti, bin yıldır Anadolu?da kendi gücü, azim ve iradesiyle hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürmektedir. Eminiz ki, Türk?ün varlığı sonsuza dek var olacaklardır. Kurtuluş Savaşı?nı yürüten Gazi Meclis bu emsalsiz zaferin anısına 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk?e \'Gazilik\' unvanı ve \'Mareşallik\' rütbesini tevcih etmiştir. Böylece, tüm dünyanın adını saygı ile andığı Mustafa Kemal Atatürk?ün askeri başarı ve yeteneği, milletimizin en yüce kurumu tarafından tescillenmiştir. 19 Eylül Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin Şeref ve Kahramanlık günüdür dedi.

O GÜNLER UNUTULMAZ

1953 yılında Kore?de gazi olan 88 yaşındaki Ömer Özer her Gaziler gününde eski günlerini hatırladığını belirterek, 1953 yılında Kore?deydim. Tugayın motorlu keşif takımındaydım. En ağır hizmet bizdeydi. 78 kişilik mevcudumuz vardı. Orada çok şehit arkadaşımız vardı. El bombası buluyorduk, patlıyordu. Ölüm her zaman cephedeydi. 6 ay kaldım cephede hizmetimiz ağırdı. Çok şükür, gazilerimize değer veriliyor. Her yıl bu törenlere katıldığımda o günleri yaşıyorum şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ\'NDEKİ TÖRENLER

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli\'ndeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkan Vekili Elmas Büyükdere katıldı. Teğmen Gürsel Özden konuşma yaparken, öğrencilerde şiir okudu. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı?ndaki törenlere, Vali Osman Bilgin ve protokolün yanı sıra Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği ile Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de katıldı.