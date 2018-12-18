(Görüntülü) Trafik levhaları, magandaların hedef tahtası oldu

Halil İbrahim YEL/AMUS (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Almus ilçesinde yol kenarlarına konulan trafik işaretlerinin bulunduğu levhalar, magandaların hedef tahtası oldu. Almus ilçesine bağlı köylere giden Tozanlı grup yoluna, Karayolları ve İl Özel İdaresi tarafından yerleştirilen trafik levhaları, magandaların hedef tahtası haline geldi. Bazı levhaların üzerlerinde bulunan fosforlu boyalar, mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu. Tabanca ve tüfek atışlarıyla delik deşik edilen levhalar kullanılamaz hale geldi. Yolu kullanan sürücüler duruma tepki göstererek, önlem alınmasını istedi. Köylülerden Halil Özmen, \'\'Belirli belirsiz yerlerden avcılar geliyor. Kimin attığını bilemiyoruz. Sonuç alamıyoruz. Levhalardan ne isterler anlamak mümkün değil. Bunu yapanların peşine düştüler ama bir netice çıkmadı\'\' dedi.