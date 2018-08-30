(Görüntülü) Trafik kazasında ölen piyade uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Haber - Kamera Aziz GÜVENER SAKARYA (DHA)TARAKLI(Sakarya), (DHA) - KAYSERİ\'de içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özgen Özgen\'in, Sakarya\'nın Taraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Kaza, bu sabah saatlerinde, Kayseri-Niğde Karayolu\'nda meydana geldi. Kayseri Tugay Komutanlığı\'nda görevli 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Özgen Özgen\'in 2 asker arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uzman Çavuş Özgen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşları tedaviye alındı. Uzman çavuşun, Sakarya\'nın Taraklı ilçesindeki ailesine acı haber verilirken, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman aileyi ziyaret etti. Evin önünde ailenin taziyeleri kabul etmesi için alan oluşturulurken, Özgen\'in ailesi ve komşuları balkonlarına dev Türk Bayrakları astı. Ailesinin 3 çocuğundan bekar olan Özgen\'in polis emeklisi olan babasının vefat ettiği, annesi Fatma Özgen\'in ise yalnız yaşadığı öğrenilirken, gencin memleketine son olarak Kurban Bayramı\'nda geldiği belirtildi. Uzman çavuş, yarın Taraklı\'da Kurşunlu Yunus Paşa Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.