(Görüntülü) Trabzon'u ayağa kaldıran küçük kıza taciz olayı şüphelisi tutuklandı

Uğur AYDIN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'un Ortahisar ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıyan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sosyal medyada şüphelinin serbest bırakılmasına büyük tepki gösterilirken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılıp gözaltına alınan Mesut T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 29 Ekim günü Ortahisar ilçesinde yaşandı. Cadde üzerinde tek başına oyun oynayan 5 yaşlarındaki kız çocuğunu fark eden Mesut T., tacizde bulundu. Çevreyi gözetleyen ve kimsenin olmadığı sırada iğrenç tacizlerini sürdüren şüpheli, yaslandığı bir atölyeye ait işletmenin arka kapısının açılması ile gelen kişiyi fark edince çevreden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yakalanıp, gözaltına alınan Mesut T., savcılık tarafından serbest bırakıldı. TEPKİLER BÜYÜDÜ, YENİDEN YAKALANDI Küçük yaştaki kız çocuğuna taciz olayı şüphelisinin savcılıkça serbest bırakılmasına yönelik sosyal medyada tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri bahse konu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, şüphelinin yakalanarak tutuklanmasını istedi. Görüntülerin yayılması ve konuyla ilgili medyada haberlerin yer alması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından polis ekipleri, şüpheliyi dün gece saatlerinde ikamet ettiği evinde yakalayarak yeniden gözaltına aldı. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube\'sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen ve çocuğa bu tür eylemde bulunmadığını öne süren şüpheli Mesut T., sevk edildiği mahkemece \'çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan belediye temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Mesut T.\'nin yaşanan olaydan sonra hakkında başlatılan idari soruşturma sonucunda iş akdi fesih edildi. \'İDAM İSTİYORUZ\' PAYLAŞIMLARI Bu arada, mahalle sakinleri de, olayla ilgili görüntülerle şikâyet etmeleri üzerine şüphelinin serbest kalmasına tepkilerini dile getirdi. Şüphelinin fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları da \'İdam istiyoruz\' paylaşımlarında bulundu. Olayı son anda fark ettiklerini anlatan mahalle sakini Alaattin Burnaz, \"Kameradan fark edince tam ona yetişemedik ama şeker veya para uzatarak çocuğu taciz etmek istedi. Kucağına aldı, olmayacak hareketler yaptı. Daha sonra, binanın kapısından içeri girmek istedi ve fark edilince kaçtı. Çocuğun annesini ve babasını aradık, olay polise yansıdı. Ben 40 senedir bu mahalledeyim, daha önce böyle bir şey yaşanmadı, ilk defa bu sorunla karşılaştık. Kendimiz yakalasaydık, linç edecektik onu ama bulamadık. Polis geldi, kameraları izledi, sonucunu bekliyoruz\" dedi. Cemal Kuloğlu da yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, \"Çok eskiden, buranın tamamı yerli insanlardan oluşuyordu, yabancı kimse yoktu bu mahallede. Şu anda çok karmakarışık. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz, çok kötü bir durum, üzücü bir durum. Yüz karası. Ben burada olsaydım müdahale ederdim. Polise haber verirdim, kendim de elimden geldiğince müdahale ederdim\" diye konuştu. Aysel Ustalar ise \"Çok üzüldüm, bizim de küçük çocuklarımız var, kapımızın önüne bile çıkartamıyoruz. O adamı bana bırakın, ben onu hallederim. Arabaya bağlayıp bütün şehir merkezinde dolaştırırım. Sadece apartman önü değil, ben her yerden korkuyorum. Trabzon’da olmasına daha çok üzülüyorum. Çok kötü bir olay, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum\" ifadesinde bulundu.