(Görüntülü) Trabzonspor'un Slovenya kampı başladı

Tolga SAĞLAM / KRANJ-Slovenya, (DHA)-

2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kranj kasabasındaki Slovenya Futbol Federasyonu\'na ait tesislerde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalışan bordo-mavililer, antrenman sahasına otelden 7 dakikalık mesafeyi yürüyerek geldi. Slovenya kampındaki ilk antrenmana transfer görüşmeleri yapmaları için izin verilen Ramil Sheidaev, Matus Bero ve Aytaç Kara ile izinsiz olarak gelmeyen Esteban Alvarado katılmadı. Dünya kupasında Nijerya Milli Takımı ile mücadele ettiği için ekstra izin verilen Ogenyi Onazi\'nin ise ilerleyen günlerde kampa katılacağı belirtildi.

KARAMAN DA TAKIMLA ÇALIŞTI

Antrenmanın ilk bölümünde uzun süreli ısınma hareketleri gerçekleştirirken, ikinci bölümde ise kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenman boyunca teknik direktör Ünal Karaman\'ın da futbolcularla aynı tempoda çalışması dikkat çekti.

5 OYUNCU TESTTEN GEÇTİ

Trabzonspor\'un yeni sezon hazırlıklarına ülkelerinin milli takım kamplarına gittikleri için geç katılan Yusuf Yazıcı, Filip Novak ve Juraj Kucka\'nın yanı sıra Olcay Şahan ve Jose Sosa\'ya laktat testi yapıldı.

BURAK VE KAMİL AHMET\'E ÖZEL PROGRAM

2017-18 sezonunda yaşadıkları sakatlıkları henüz tam olarak atlatamayan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz ile Kamil Ahmet Çörekçi bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Sağlık ekibi de oyuncuların durumlarını yakından takip etti.

HÜSEYİN ÇİMŞİR İKİNCİ ETABA KATILACAK

Bu arada Trabzonspor\'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir\'in pro lisansı almak için Slovenya kampına katılmadığı belirtildi. Çimşir\'in Slovenya\'da gerçekleştirilecek ikinci etap kamp çalışmalarında yer alacağı belirtildi.

Bordo-mavililer bugün TSİ 19.30\'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.