(Görüntülü) Trabzonspor'da yeni transfer Ekuban ilk antrenmanına çıktı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)





Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 16.30’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Caleb Ekuban da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Yeni transfer Caleb Ekuban’ın da yer aldığı antrenmana tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ve Burak Yılmaz katılmadı.



DİYARBAKIR EKİBİNDEN ZİYARET



Diyarbakır Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Kulp Belediyesi’ne bağlı Pasur Belediyespor, Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret ederek Galatasaray maçı öncesi başarılar diledi. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Pasur Belediyespor kafilesi, ardından kısa bir süre antrenmanımızı izledi.



ABDÜLKADİR TAMAMLAYAMADI



Bu arada Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür antrenmanı tamamlayamadı. Taktik antrenman sırasında ayağında ağrı hisseden Abdülkadir’in yapılacak kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.



AMİRİ GERİ DÖNDÜ



Trabzonspor’un sezon öncesi 4 Ağustos’ta Cagliari ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan yeni transferlerden Vahid Amiri, tedavisinin tamamlanmasının ardından 25 gün sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı.



Bordo-mavililer yarın basına ve taraftarlara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.