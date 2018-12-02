(Görüntülü) Trabzonspor'da başkan Ağaoğlu güven tazeledi

Tolga SAĞLAM - Emre KOLTUK / TRABZON (DHA) - Trabzonspor\'da Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği 74’üncü Olağan Genel Kurul\'da yeniden başkanlığa seçildi.



Hayri Gür Spor Salonu\'nda iki gün süren genel kurulda saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, tek aday olarak seçime giren Ahmet Ağaoğlu\'nun 15 sandıkta kullanılan 828 oyun 790\'ını alarak 3 yıllığına yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.



AĞAOĞLU: \"BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ŞEREFİMİZ VE NAMUSUMUZ ÜZERİNE SÖZ VERİYORUZ\"



Yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdikten sonra Ağaoğlu, üyelere hitaben konuşma yaptı. Üyelere kendisi ve arkadaşlarına gösterdikleri güven ve teveccüh nedeniyle teşekkür eden Ağaoğlu, \"Sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Zaman zaman bu ve buna benzer yeminler farkı mecralarda yapılır ama ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz\" ifadelerini kullandı.



AĞAOĞLU\'NUN YENİ YÖNETİM LİSTESİ



Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Asil Üyeler: Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven.



Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya.